للوافدين.. اعرف لجنتك فى انتخابات الرئاسة لو موجود فى أى محافظة بالجمهورية

كتب - أحمد عبد الهادى

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، الاستعلام عن لجان الوافدين الانتخابية الفرعية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية من خلال الموقع الالكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg ، باستخدام الرقم القومى للوافد واختيار المحافظة واللجنة العامة، وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.

وأطلقت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg ، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي.

وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.



13846-القاهرة-3



24804-المنيا



27646-كفر-الشيخ



27800-دمياط



28757-قنا



29942-الوادى-الجديد



30984-مطروح-2



31469-الفيوم



31722-الدقهلية



32506-بنى-سويف



33385-بورسعيد



34389-الاقصر



35932-اسيوط



37024-القليوبية



37124-السويس



38165-البحر-الاحمر



39598-المنوفية



39780-اسوان



40143-شمال-سيناء



40425-الشرقية



40525-الاسماعيلية



43642-سوهاج



44225-جنوب-سيناء



45393-الاسكندرية-2



46684-الغربية



48041-الاسكندرية



48595-الجيزة-2



62965-الجيزة



69760-مطروح



70027-البحيرة



70383-القاهرة-1