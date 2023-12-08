كل ما تريد معرفته عن استغلال مدينة غرناطة التاريخية بمصر الجديدة

بمناسبة انطلاق الدورة الثانية لمعرض القاهرة للكتب الفنية أيام 7 و 8 و9 ديسمبر 2023 في مدينة غرناطة التراثية، بمصر الجديدة، نلقي الضوء علي كل تفاصيل المدينة التابعة لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير.
1- غرناطة مبنى تاريخي يعود إلى النصف الأول من القرن العشرين ويرتبط تاريخه بتاريخ التوسع الحضري لمدينة القاهرة، وتأسست على يد البارون إمبان عام 1905 وتقع على مساحة 4 أفدنة.
2- تم بناء غرناطة على الطراز الإسلامي الأندلسي ويعكس المبنى اهتمامات المعماريين في بداية القرن الماضي بالتقارب ما بين اتجاهات التصميم الكلاسيكي والحديث.
3- بعد ثورة 1952 تحويل المدينة إلى مبنى المسرح القومي ثم دار عرض صيفي، وفى عام 2006 تم تسجيلها كمبنى ذي قيمة تاريخية من الفئة أ.
4- كان لغرناطة وظائف مختلفة على مدار السنين. قبل هجر المبنى في نهاية التسعينيات كانت تشغله سينما صيفي.
5- ظل المبنى مغلقًا حتى عام 2017 عندما قامت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بترميم غرناطة واحياء المبنى لاستضافة فعاليات ثقافية.
6- تم الانتهاء من تطوير وترميم مدينة غرناطة بمصر الجديدة بقيمة 47 مليون جنيه.
7- تسعى شركة مصر الجديدة برئاسة الدكتور سامح السيد الرئيس التنفيذي العضو المنتدب إلى استغلال هذا المبنى خلال الفترة المقبلة وطرحه للقطاع الخاص للمشاركة أو الاستغلال بالكامل.
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