فوائد أوراق السلق أبرزها تعزيز صحة الكبد والوقاية من الأنيميا

كتبت مروة محمود الياس

أوراق السلق من الخضراوات الصحية والمفيدة للصحة والجسم، تدخل في وصفات لذيذة ومشبعة ويفضلها الكثير من الأشخاص، وفقا لتقرير نشر في موقع medicinenet، فإن فوائدها كبيرة يجب الاهتمام بإدخالها في الأنظمة الغذائية الصحية نتيجة احتوائها على البوتاسيوم الغنى، والأحماض الأمينية الهامة، إضافة إلى فيتامين a الصحى والهام للجسم.

فوائد أوراق السلق



وتابع التقرير مبرزا فوائد أوراق السلق، مؤكدا على أنها تعزز من سلامة التفكير والمخ وذلك لأنها تساعد على زيادة سريان الدم للجسم وتنظيمه، وبالتالي سريانه للمخ والدماغ بشكل سليم، فضلا عن أنها تساعد على تعزيز قوة الجسم وعضلاته وعظامه، لاحتوائها على فيتامين ك الصحى، وكذا الكالسيوم البانى للعظام والمعزز لسلامتها.





فوائد أوراق السلق



وتابع التقرير موضحا أن أوراق السلق يمكن أن تساعد على الوقاية من الإصابة بالأنيميا لذا من المفضل إدخالها في أنظمة الطفل الغذائية لمزيد من الفائدة، كما يساعد السلق على تعزيز صحة الكبد، لأن خصائصه مضادة لتأكسد الخلايا مما مقاومة الجسم لتلف الأعضاء وبالتالي يعزز من وظائف هذه الأجهزة في الجسم.

ووفقا لتقرير نشر في موقع health الطبي، فإن أوراق السلق تساعد على تقليل حدة الإصابة بهشاشة العظام، وتحد من فرص الاصابة بمضاعفاتها، كما أنها طعام مفيد للغاية لمرضى السكر، فهى مفيدة لنظامهم الغذائي الصحى، ويجب إدخالها في تلك الأنظمة، وينصح التقرير بالخضروات بشكل عام وتناول السلق بشكل خاص، وإدخاله في الأطعمة والوصفات الصحية اللذيذة للحصول على أكبر فائدة من خصائصه الغذائية المفيدة.