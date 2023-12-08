عمدة موسكو يدعم قرار فلاديمير بوتين الترشح لولاية جديدة

كتب محمد جمال

أيد عمدة موسكو سيرجى سوبيانين، اليوم الجمعة، قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الترشح لولاية جديدة متمنياً له الفوز في الانتخابات.

وكتب سوبيانين على قناته في"تليجرام": "مع فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، قطعت روسيا طريقاً عظيما نحو الاستقلال، رئيسنا لديه فكرة واضحة عن حاضر ومستقبل البلاد، هو الذي يتخذ القرارات وهو المسؤول عنها، كل هذه هي صفات القائد الحقيقي، ولذلك فإنني أدعم بشدة قراره الترشح لولاية جديدة وأتمنى له الفوز في الانتخابات".

وقد أفصح الرئيس بوتين عن نيته الترشح خلال حديثه مع بطل جمهورية دونيتسك الشعبية أرتيوم جوغا أثناء مراسم تكريمه وفريقاً من العسكريين بمناسبة عيد "بطل روسيا" اليوم في الكرملين.

وكانت اللجنة المركزية للانتخابات الروسية قد أعلنت قبل قليل الـ15 والـ16 والـ17 من مارس المقبل أياما للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وقالت رئيسة اللجنة إيلا بامفيلوفا إنه تم اعتماد قرار التصويت خلال ثلاثة أيام، نزولا عند مطالبة المواطنين بإتاحة وقت أطول للتصويت.

وجاء إعلان لجنة الانتخابات، غداة قرار مجلس الاتحاد الروسي تحديد الـ17 من مارس 2024 موعدا للانتخابات الرئاسية.