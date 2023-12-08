ضبط عصابة تستولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى بالمنيا

محمود عبد الراضى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم النصب على المواطنين من خلال الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عامل، ونجله - مقيمان بمحافظة المنيا) بالإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المربوطة على أرقام هواتف محمولة مسجلة بأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والاستيلاء على تلك المبالغ.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطهما بمحل إقامتهما ، وعثر بحوزتهما على (2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطهما الإجرامى").. وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.