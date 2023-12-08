اليوم السابع
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الجمعة، 08 ديسمبر 2023 04:12 م
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ضبط المتهم بقتل شخص بالأقصر بسبب خلافات مالية

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 02:52 م
ضبط المتهم بقتل شخص بالأقصر بسبب خلافات مالية الداخلية - ارشيفية
محمود عبد الراضى

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر بحدوث مشاجرة ووجود متوفى ومصاب بدائرة القسم. 
 
بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين طرف أول (عاطل "توفى إثر إصابته بجرح طعنى") ، طرف ثانى (عاطل – "مصاب بجروح طعنية") مقيمين بدائرة القسم ، بسبب خلاف على مبلغ مالى تبادلا خلالها التعدى على بعضهما بالضرب مما أدى لوفاة أحدهم وإصابة الآخر ، وبسؤال شقيق المتوفـى (عامل) إتهم الطرف الثانى بالتسبب فـى وفاة شقيقه .
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته الأداة المستخدمة فى الواقعة "خنجر" ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلاف.
 
 






الداخلية

مشاجرة

الضرب




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