صورة تكشف حجم الدمار فى المسجد العمرى بغزة بعد قصفه من طائرات الاحتلال

كتب محمد رضا

وثقت عدسات المصورين الفلسطينيين حجم الدمار الذى لحق بمبنى المسجد العمرى فى غزة، بعد قصفه من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، حيث تهدم المسجد بالكامل ولم يتبق منه سوى مأذنته التى لحقت بها بعض الأضرار أيضًا، حيث تهدم الجزء العلوى من المأذنة.

ونشرت الصفحة الإخبارية الفلسطينية "عين على فلسطين"، عبر حسابها على موقع "فيس بوك"، صورة للمسجد بعد تدميره بقذائف الكيان الصهيوني، وكتبت فى تعليقها عليها: "الدمار الذى لحق بالمسجد العمرى فى غزة بعد قصفه من قبل الاحتلال.. 8 ديسمبر 2023".



المسجد العمري بعد القصف الإسرائيلى

يأتى هذا بعدما أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، فى خبر عاجل، بأن طائرات الاحتلال دمرت أجزاء واسعة من المسجد العمرى بغزة، وسط قصف إسرائيل مكثف على مواقع فى شمال قطاع غزة.

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن قناة القاهرة الإخبارية، أفادت فى خبر عاجل، قبل قليل، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلى مدرسة تؤوى نازحين فى جباليا شمال قطاع غزة.

وبينما تدخل الحرب على غزة يومها الـ63، أكد رائد النمس، مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الوضع الصحى فى شمال غزة كارثى وبحاجة إلى تدخل أممى لمنع تفاقم الأزمة الصحية وطواقمهم تواصل عملها تجاه جميع الفئات المتضررة من العدوان الإسرائيلى على غزة.



توثيق الدمار الذى لحق بالمسجد العمري

وأشار رائد النمس، خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أنه تم إجلاء نحو 14 ألف نازح بمستشفى القدس فى غزة إثر الحصار الإسرائيلي، مؤكدا أنهم يواجهون نقصا كبيرا فى المستلزمات الطبية الازمة لعلاج المصابين ويعملون على توفير المواد الاغاثية للنازحين فيس قطاع غزة، كما أكد تواصلهم مع جميع الشركاء لاسيما الهلال الأحمر المصرى لوضع برامج وخطط لإنقاذ الجرحى فى غزة.

وأفاد مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، بأنهم يستقبلون يوميا نحو 200 حالة من المصابين فى غزة وانشأوا وحدة ميدانية لتكون نقطة طبية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين فى غزة، مؤكدا أن طواقمهم تواصل عملها تجاه جميع الفئات المتضررة من العدوان الإسرائيلي.