شباب مبدعون بالأقصر يبهرون الجميع فى مشروع تجميل كورنيش النيل

وفى هذا الصدد كشف شاذلى السنوسي المتخصص فى رسم الجداريات المميزة حول الأقصر وجنوب الصعيد، إنه شارك برفقة أشقاؤه الدكتور صالح السنوسي الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بالأقصر، ومحمود السنوسي الفنان التشكيلي صاحب الإبداعات فى المعارض المحلية والدولية، وذلك بإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، برعاية شركة النوبي للمقاولات المشرفة على المشروع، والتى وفرت كل اللازم بالتعاون مع الدولة لتجميل كورنيش الأقصر وخروجها بذلك المشهد الجميل أمام الضيوف والزوار.

أما شقيقه الفنان التشكيلي محمود السنوسي، صاحب الإبداعات الفنية واللوحات التى شاركت فى شتى المعارض المحلية والدولية، فيقول إنهم حصلوا على شارة البدء فى المشروع القومى الجديد خلال الفترة الماضية، ونجحوا فى تحقيق الهدف الأهم بإظهار الحياة الصعيدية والفرعونية على جداريات من زمن آخر برعاية شركة النوبى التى حصلت على حقوق تجميل الكورنيش بأيدي نجوم الفن التشكيلي، موضحاً إن العمل تم بأيدي مصرية أقصرية خالصة على مدار اليوم بأكمله طوال الفترة الماضية فقد كانوا ينقشون تلك الجداريات فى الصباح والمساء لتخرج بذلك المشهد المبهج للجميع من أبناء الأقصر على الكورنيش متنفسهم الأبرز.



الجداريات الجديدة لنجوم السنوسي شباب الأقصر



الشاب محمود سنوسي خلال العمل فى جدارية الكورنيش



العمل فى جدارية لصعيدي على كورنيش النيل بالأقصر



الفنان الأقصرى شاذلى السنوسي خلال العمل فى مرسمه



الفنان شاذلى السنوسي خلال العمل فى جداريات الكورنيش



الملامح الصعيدية على جداريات كورنيش الأقصر



بهجة الجداريات الصعيدية على الكورنيش



جدارية بأيدي الفنان محمود السنوسي على كورنيش الأقصر



جدارية تداعب الهواية الصعيدية على كورنيش الأقصر



رسومات آل السنوسي على جداريات الكورنيش



لوحات تعود للحياة الفرعونية على الكورنيش



لوحة مركب المولد على كورنيش الأقصر



ملامح صعيدية على جداريات كورنيش الأقصر



attachments (1)