اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 ديسمبر 2023 08:41 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

شباب مبدعون بالأقصر يبهرون الجميع فى مشروع تجميل كورنيش النيل

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 12:29 ص
شباب مبدعون بالأقصر يبهرون الجميع فى مشروع تجميل كورنيش النيل الشاب محمود سنوسي خلال العمل فى جدارية الكورنيش
الأقصر - أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مجموعة من الشباب المبدعين ورثوا النقش والرسم على الجدران من والدهم الفنان التشكيلي الراحل محمد السنوسى مدير الفنون التشكيلية بقصر ثقافة الأقصر، وهم آل السنوسي "الدكتور صالح وشاذلى ومحمود"، والذين تم إسناد العمل لهم من قبل محافظة الأقصر لعمل جداريات بروح صعيدية وفرعونية على كورنيش النيل عقب تطويره وتجديده مؤخراً فى البر الشرقى، لتظهر لوحاتهم وتبهر جميع الضيوف من حول العالم وأهل الأقصر خلال السهرات الشتوية ليلاً.

وفى هذا الصدد كشف شاذلى السنوسي المتخصص فى رسم الجداريات المميزة حول الأقصر وجنوب الصعيد، إنه شارك برفقة أشقاؤه الدكتور صالح السنوسي الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بالأقصر، ومحمود السنوسي الفنان التشكيلي صاحب الإبداعات فى المعارض المحلية والدولية، وذلك بإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، برعاية شركة النوبي للمقاولات المشرفة على المشروع، والتى وفرت كل اللازم بالتعاون مع الدولة لتجميل كورنيش الأقصر وخروجها بذلك المشهد الجميل أمام الضيوف والزوار.

أما شقيقه الفنان التشكيلي محمود السنوسي، صاحب الإبداعات الفنية واللوحات التى شاركت فى شتى المعارض المحلية والدولية، فيقول إنهم حصلوا على شارة البدء فى المشروع القومى الجديد خلال الفترة الماضية، ونجحوا فى تحقيق الهدف الأهم بإظهار الحياة الصعيدية والفرعونية على جداريات من زمن آخر برعاية شركة النوبى التى حصلت على حقوق تجميل الكورنيش بأيدي نجوم الفن التشكيلي، موضحاً إن العمل تم بأيدي مصرية أقصرية خالصة على مدار اليوم بأكمله طوال الفترة الماضية فقد كانوا ينقشون تلك الجداريات فى الصباح والمساء لتخرج بذلك المشهد المبهج للجميع من أبناء الأقصر على الكورنيش متنفسهم الأبرز.

الجداريات الجديدة لنجوم السنوسي شباب الأقصر
الجداريات الجديدة لنجوم السنوسي شباب الأقصر

 

الشاب محمود سنوسي خلال العمل فى جدارية الكورنيش
الشاب محمود سنوسي خلال العمل فى جدارية الكورنيش

 

العمل فى جدارية لصعيدي على كورنيش النيل بالأقصر
العمل فى جدارية لصعيدي على كورنيش النيل بالأقصر

 

الفنان الأقصرى شاذلى السنوسي خلال العمل فى مرسمه
الفنان الأقصرى شاذلى السنوسي خلال العمل فى مرسمه

 

الفنان شاذلى السنوسي خلال العمل فى جداريات الكورنيش
الفنان شاذلى السنوسي خلال العمل فى جداريات الكورنيش

 

الملامح الصعيدية على جداريات كورنيش الأقصر
الملامح الصعيدية على جداريات كورنيش الأقصر

 

بهجة الجداريات الصعيدية على الكورنيش
بهجة الجداريات الصعيدية على الكورنيش

 

جدارية بأيدي الفنان محمود السنوسي على كورنيش الأقصر
جدارية بأيدي الفنان محمود السنوسي على كورنيش الأقصر

 

جدارية تداعب الهواية الصعيدية على كورنيش الأقصر
جدارية تداعب الهواية الصعيدية على كورنيش الأقصر

 

رسومات آل السنوسي على جداريات الكورنيش
رسومات آل السنوسي على جداريات الكورنيش

 

لوحات تعود للحياة الفرعونية على الكورنيش
لوحات تعود للحياة الفرعونية على الكورنيش

 

لوحة مركب المولد على كورنيش الأقصر
لوحة مركب المولد على كورنيش الأقصر

 

ملامح صعيدية على جداريات كورنيش الأقصر
ملامح صعيدية على جداريات كورنيش الأقصر

 

attachments (1)
attachments (1)

 

attachments
attachments

 

 







الاقصر

كورنيش النيل بالاقصر

اخبار اليوم

تطوير كورنيش الاقصر

اخبار الاقصر

جداريات فنية بالكورنيش

اخبار المحافظات

تجميل الكورنيش بالاقصر

فن تشكيلي بالاقصر




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة