روسيا فى مجلس الأمن: إغراق غزة بمياه البحر يرقى إلى جريمة حرب

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قال نائب الممثل الدائم لروسيا فى الأمم المتحدة ديمترى بوليانسكى، اليوم / الجمعة / إن الهدنة الإنسانية فى غزة قد منحت مختلف الأطراف استراحة من الأعمال القتالية وأدركت أهدافها التكتيكية، واصفاً "إغراق غزة بمياه البحر" بأنه "سيكون جريمة حرب".

وأضاف الدبلوماسى الروسى -فى كلمته بجلسة مجلس الأمن الدولى اليوم حسبما نقل الموقع الإلكترونى للأمم المتحدة- أنه بعد انتهاء الهدنة "انتقلت إسرائيل بدعم استباقى من الولايات المتحدة إلى موقف جديد أكثر خطورة، وهى المرحلة الدموية من عمليتها البرية فى غزة".



وأكد صعوبة الظروف التى يواجهها المدنيون الفلسطينيون فى قطاع غزة، منتقداً المناقشات داخل المجلس قائلاً إن "المناقشات هنا لا تعدو أن تكون مجرد كلمات فارغة"، حسب تعبيره.



وشدد على أن "إغراق غزة بمياه البحر من قبل الجيش الإسرائيلى كتكتيك قتالي، سيكون بمثابة جريمة حرب"، معلناً أن أمام المجلس اليوم فرصة جيدة "لإنهاء هذا الوضع غير الطبيعى والقيام بما يتوقعه المجتمع الدولى منه وذلك من خلال تمرير قرار لوقف إطلاق النار فى وقت لاحق اليوم".



وأضاف بوليانسكى "نأمل أن يجد جميع الزملاء القوة والشجاعة لاعتماد مشروع القرار الذى أعدته دولة الإمارات العربية المتحدة"، مؤكداً على أنه "لا ينبغى لنا أن نغفل احتمالات التوصل إلى تسوية فلسطينية إسرائيلية على أساس صيغة الدولتين"، التى ليس لها بديل -على حد قوله.



وقال "نحن مستعدون للعمل على هذا الأمر، لكن المهمة الأساسية اليوم هى وقف الأعمال العدائية وإنقاذ المدنيين الفلسطينيين من الإبادة".