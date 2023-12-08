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خطوة بخطوة.. اعرف جدولك اليومى من أول بيتك وحتى وصولك للجنة الانتخابية

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 02:05 م
خطوة بخطوة.. اعرف جدولك اليومى من أول بيتك وحتى وصولك للجنة الانتخابية الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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تبدأ عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية للمصريين الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى.
 
وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي،الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية من خلال الموقع الالكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg، باستخدام الرقم القومى للناخب وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت، وحدد الموقع خطوات لمعرفة اللجنة وجاءت كالتالي: 
 
*كتابة عنوان الهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg بمحرك البحث بجوجل
 
* الرقم القومى للناخب المكون من 14 رقم من اليسار إلي اليمين.
 
*الضغط علي استعلم
 
*تظهر نتيجة البحث كالتالي:
 
اللجنة الانتخابية والمحافظة التي تعد فيها، وتبعيتها لأى قسم شرطة.
 
_عنوان اللجنة الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية
 
_الرقم في الكشوف
 
_تاريخ التصويت من أيام 10 وحتي 12 ديسمبر الجارى.






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