حماية الطفل بالأقصر تقدم ندوات ضمن مبادرة "إحمى نفسك" فى البياضية والقرنة

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة برئاسة نجوى إبراهيم، عدد من الندوات بمدينتي البياضية والقرنة، ضمن مبادرة (احمي نفسك) التي أطلقتها الوحدة العامة لحماية الطفل بالمدارس، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتورة إيمان السبكى مسئول ملف حماية الطفل بوزارة التنمية المحلية.

وتقول نجوى إبراهيم رئيس وحدة حماية الطفل بالأقصر، إنه تستهدف المبادرة التوعية الصحية والنفسية للأطفال والعمل على جعل الطفل شخص سوّي، خالي من الصدمات والمشاكل النفسية، من خلال بناء شخصيّة قويّة للطفل ليستطيع أن يُعبر عن نفسه ويحمي نفسه من الآخرين نفسياً وجسدياً، عن طريق تعريفهم بحقوقهم، ومفهوم المساحة الشخصية، وأشكال العنف وكيفية طلب المساعدة في مواجهته.

ففي مدينة البياضية وبناءاً على تعليمات السيد المهندس محمود سعد شاهين رئيس مركز ومدينة البياضية، تم تنظيم ندوة ضمن مبادرة (إحمي نفسك) بمدرسة الثانوية التجارية بنات، وبحضور تهاني عبد الصبور إبراهيم مدير الوحدة الفرعيه، والأخصائي الإجتماعي بالوحدة محمد عبده سلامة، وهناء سيد أحمد إبراهيم بالإدارة الصحية بالبياضية، والشيخ مصطفي كامل عبدالقادر من إدارة وعظ الأزهر.

وفي مدينة القرنة، السيد حسام محمدين مهران رئيس مركز ومدينة القرنة، تم تنظيم ندوة ضمن مبادرة(احمي نفسك) بقصر ثقافة الطارف، بحضور ايمان على عبدالحليم مدير الوحدة الفرعية، والاخصائي النفسي بالوحدة نفيسة خضر، ورتيبة احمد الطاهر بالإدارة الصحية بالقرنة.

ودارت الندوات عن أشكال العنف وكيفية طلب المساعدة في مواجهته، حيث تم التعريف بخط نجدة الطفل 16000 والمخاطر التى يتعرض لها الطفل من عمر يوم لـ 18عام من تنمر وختان الاناث وزواج الاطفال، وأهمية الغذاء السليم للطفل لحمايته من الأمراض المعدية المنتشرة في فصل الشتاء، والابتعاد عن تناول المأكولات التي تحتوي على المواد الحافظة، والاهتمام بالمأكولات الصحية المفيدة لمقاومة الأمراض وتقوية المناعة لدى الطفل.