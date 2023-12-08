تمرين الكارديو الخيار المثالى فى الطقس البارد.. يعزز سريان الدم وينقص الدهون

كتبت مروة محمود الياس

فى الطقس البارد يمكنك ممارسة بعض التمرينات الصحية والمفيدة التى تعزز صحة الجسم وتحافظ على الرشاقة، وفقا لتقرير نشر فى موقع prevention فإن الكارديو خيار مميز جدا اذا كنت ممن اعتاد ممارسة الرياضة، وممارسة التمرينات المفيدة، فالكاريو نوع من التمرينات الهامة التى تعزز سريان الدم فى جميع أنحاء الجسم، واشتهرت بأنها تعزز من عمل الوظائف القلبية.

وتابع التقرير مبرزا أهمية تمارين الكارديو الجسم، لأنه قادر على تعزيز إيصال الأكسجين إلى جميع مناحى وأعضاء الجسم وكذا العضلات وبعده يكون الإنسان فى حالة من النشاط الشديد، لأنه يتطلب جهدا عاليا، ولكن فوائده عظيمة، فهو يعزز معدل طاقة الجسم، ويعزز من البناء العضلى تدريجيا دون قسوة أو سرعة، كما أنه مفيد جدا فى إنجاح أى نظام غذائى أو بدنى بهدف للتخلص من الدهون والتمتع بجسم رشيق مثالى.

يعزز تمرين الكارديو النشاط خاصة مع الطقس البارد، ويساعدك على إفراز الكثير من العرق فيسرخى الجسم وعضلاته.

وفى السياق ذاته وضح تقرير نشر فى موقع Holland and parrett أن تلك التمارين تعزز من نسب الضغط، فهى تساعد على موازنته، والتحكم فى نسبة من الارتفاع، والميزة المعروفة لهذا التمرين أنه يمكن ممارستها فى أى مكان مقفول أو مفتوح داخل المنزل وخارجه،ولا يحتاج لادوات رياضية ومعدات ثقيلة ترهق الجسم والعضل وتصعب المهمه.كما أنه يساعد على شعور الإنسان بالراحة والاسترخاء للعضلات بعده.

وتابع الموقع مؤكدا أن تمارين الكارديو يمكن اختيارها وتجميعها حسب ما يفضل الشخص ، للاستمتاع بها مثل :

الكارديو الشامل مثل الجمع بين الجرى والقفز، والضغط والقرفصاء فى تمرين واحد للحصول على نتيجة مميزة.