اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 04:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية صحة وطب

ما أهمية التمرينات العلاجية والرياضة لصحتك بعد سن الأربعين؟ استشاري يجيب

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 10:00 ص
ما أهمية التمرينات العلاجية والرياضة لصحتك بعد سن الأربعين؟ استشاري يجيب تمارين رياضية
كتبت مروة محمود الياس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
العلاج الطبيعي أحد أهم العلاجات الهامة التى يمكن من خلالها الاستشفاء من كل آلام ومشكلات وأوجاع الجسم، فهو شق علاجي أصيل ورصين، يمكن من خلاله التخلص من مشكلات صحية وعظمية لا يمكن للأدوية أو الجراحات وحدها أن تشوفيها وتخلص المريض منها.
 
الدكتور إسلام الصغير استشاري العلاج الطبيعي بمستشفى معهد ناصر، أوضح أن العلاج الطبيعي وأنواعه تعتبر أحد أهم العلاجات التى يعتمد عليها العالم أجمع للاستشفاء من المشكلات الصحية.
 
ونصح الدكتور إسلام المرأة بشكل خاص بالاهتمام بممارسة تمرينات العلاج الطبيعي وكذا الرياضة المنتظمة، خاصة بعد عمر الأربعين، لكى تحافظ على مرونة جسمها وتقيها بشكل كبير من أنراض المستقبل المحتملة والمتمثلة بشكل كبير فى هشاشة العظام ومشكلات العمود الفقري والركبة والمفاصل.
 
ونصح استشارى العلاج الطبيعي بضرورة اهتمام المرأة بالتمرينات العلاجية الاستشفائية ، وليس الرياضة بشكل عشوائي وغير منظم، فالتمرينات العلاجية تعزز وتقى من مشكلات العظام كافة.
 
تعمل التمرينات العلاجية على تقليل الحمل على الرقبة وتقوية عضلاتها، فضلا أنها تخفف التحميل على العمود الفقري والفقرات، تزيد فرص النجاه من الإصابات فى العمود الفقري والفقرات، وغيرها.
 
تضمن التمرينات العلاجية مرونة تامة للجسم والجلد والبشرة، فيجعل الجسم والمظهر لائقا ونضرا، فلا تعاني المراه من الشيخوخة ولا التجاعيد المبكرة.
 

تمراين رياضية

الرياضة لصحتك

الرياضة لسن الاربعين



الموضوعات المتعلقة

المذاكرة ولا التمرين؟ إزاي توازن اهتمامات أبنائك بعد عودة الدراسة

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 06:00 م

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

الأحد، 24 سبتمبر 2023 04:00 م

هل يجب التوقف عن الذهاب للتمرين للأطفال في فصل الشتاء.. استشارى يوضح

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 06:00 م

هل يمكن لممارسة التمارين الرياضية أن تسبب نوبة قلبية؟ دراسة توضح

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 05:00 ص

5 خرافات عن اللياقة لا يزال الناس يؤمنون بها.. منها التمرين قبل الإفطار

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 06:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة