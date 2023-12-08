تعرف على اللجان الانتخابية وأماكن تصويت المغتربين بمحافظة الفيوم

الفيوم رباب الجالي

شهدت محافظة الفيوم تجهيز 283 مقراً انتخابياً، تضم 323 لجنة بجميع مراكز وقرى المحافظة، من بينهم لجنتين المغتربين بالمحافظة، وفي الجداول التالية نوضح أماكن وأسماء اللجان الانتخابية بمختلف مراكز المحافظة