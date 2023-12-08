تعرف على أماكن استخراج البرنت التأمينى فى الإسماعيلية

يحتاج عدد كبير من المواطنين والعاملين في المؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال والقطاع الخاص بشكل مستمر لإصدار برنت تأميني، ما يجعل عديد من المواطنين يبحثون عن أماكن استخراج برنت تأميني بالإسماعيلية والأوراق المطلوبة له وأصبح البرنت التأميني أحد الأوراق المهمة للتعيين في أي وظيفة حكومية، أو في القطاع الخاص، أو أي من الشركات الاستثمارية لتقديمه للقوى العاملة او تقديمه للحصول على العديد من الخدمات المختلفة .

وبحسب الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فانه تم تخصيص 10 مكاتب بمدن محافظة الاسماعيلية لاستخراج البرنت التأميني، وذلك في مدينة الإسماعيلية ومدينة المستقبل ومراكز الإسماعيلية وفايد والتل الكبير والقنطرة شرق والقنطرة غرب.

وعن الأوراق المطلوبة لاستخراج برنت تأمينى، قال مصدر مسؤول في تأمينات الإسماعيلية، إن الأوراق المطلوبة لاستخراج برنت تأمين من أماكن استخراجها بالإسماعيلية هي صورة البطاقة وصورة شهادة الميلاد، للذين لم يسبق لهم تسجيل رقم تأميني من قبل.