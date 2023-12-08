تخصيص 4 أرقام بالعريش لتلقى شكاوى المواطنين .. تعرف عليها

خصص مجلس مدينة العريش بشمال سيناء 4 أرقام لتلقى شكاوى المواطنين على مدار الساعة، وقال أسامة عفش ، رئيس مركز ومدينة العريش بشمال سيناء أنه تقرر تخصيص الأرقام التالية لتلقي جميع الشكاوى والتعديات بالعريش علي مدار الساعة والعمل علي إزالة الشكوى حسب ما ورد.

والأرقام هي :

0683366840

01021435977

01063082923

01006217145

وأضاف أن مجلس مدينة العريش يواصل جهود الاستعدادات لأي أحوال جوية شتوية وتجهيز غرف تصريف الأمطار بالأماكن الملحة والساخنة والتي يتوقع تجمع مياه الأمطار بها على محور الفاتح، وتفعيل غرف العمليات بالمجلس على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها، وجهازيه سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.

كما وجه مجلس مدينة العريش المواطنين بضرورة عدم الجلوس في أماكن مفتوحة وعدم المشي تحت الأشجار ولوح الإعلانات قيادة السيارة بهدوء تام أثناء تساقط الأمطار الغزيرة ونشاط الرياح القوية.