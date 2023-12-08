تحقيقات × 24 ساعة.. حبس ديلر الهيروين على ذمة التحقيقات بالقطامية

كتب إيهاب المهندس

حققت النيابات الجزئية والكلية بالقاهرة والجيزة، فى العديد من الوقائع خلال الـ24 ساعة الماضية، ووأصدرت قراراتها ومن أبرزها حبس ديلر الهيروين بالقطامية علي ذمة التحقيقات.

كيلو حشيش

أمرت جهات التحقيق، بحبس متهمين بترويج مخدر الحشيش في منطقة المطرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لإعداد تقرير مفصل عنها.

ديلر الهيروين

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس متهم بترويج مخدر الهيروين في منطقة القطامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم بترويج مخدر الهيروين في منطقة القطامية.

حريق الحدائق

طلبت النيابة العامة بإرسال تقرير الأدلة الجنائية في واقعة مصرع سيدة إثر حريق شب داخل شقتها السكنية بمنطقة حدائق القبة، وذلك لبيان وجود شبهة جنائية في الواقعة من عدمه.

استروكس

أمرت جهات التحقيق، بحبس متهمين بحيازة كمية من المواد المخدرة وسلاح أبيض بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لإعداد تقرير مفصل عنها.