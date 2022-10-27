حافظ على صحة قلبك من خلال هذه النصائح

كتبت إيناس البنا

القلب هو أحد أهم أعضاء الجسم، ومن المهم التأكد من أنه عضو سليم ويعمل بشكل جيد، ويمكن أن تؤدى عاداتك الغذائية وأسلوب حياتك إلى الإصابة بأمراض القلب، وللحفاظ على مثل هذه الظروف الصحية، من المهم أن تأكل جيدًا وأن تتبع أسلوب حياة صحى.

تعد أمراض القلب أحد الأسباب الرئيسية للوفاة حول العالم، ويمكن تجنب هذه الحالات الصحية من خلال بعض التغييرات فى نمط الحياة، ويمكنك اختيار الحفاظ على قلبك محميًا من خلال ممارسة الرياضة بانتظام، وإضافة الفواكه والخضراوات الطازجة إلى نظامك الغذائى، والحد من استهلاك اللحوم من بين أشياء أخرى.

ومع ذلك إذا كنت شخصًا مصابًا بأمراض القلب، فمن المهم اتباع الإرشادات التى يصفها لك طبيبك، بالإضافة إلى اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية التي ستمنع الحالة من أن تصبح شديدة.

يمكنك أيضًا وضع خطة والالتزام بها وقد يكون ذلك مفيدًا لقلبك، وفى هذا التقرير نستعرض خطة يمكنها المحافظة على صحة قلبك وفقا لموقع healthline.

ابدأ بممارسة الرياضة

ممارسة الرياضة جيدة ليس فقط للقلب لكن أيضًا لصحتك العامة ورفاهيتك، ومع ذلك، من المعروف أن ممارسة الرياضة بانتظام مفيدة لصحة القلب وإلى جانب ذلك، فإنه يقلل أيضًا من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية وفشل القلب وأمراض القلب الحادة الأخرى، ولا توجد قاعدة حول أى نوع من الجسد ممارسة الرياضة يجب أن تقوم به، وبالتالى، يمكنك اختيار أى نشاط تستمتع به.

قم بفحص ضغط الدم

يعد ضغط الدم علامة مهمة لصحة قلبك، وبالتالى من المهم إبقائه تحت السيطرة، ويمكن أن يؤدى ارتفاع ضغط الدم إلى الإصابة بأمراض القلب، ويمكن أن يكون أيضًا سببًا للنوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض خطيرة أخرى.

اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام والنوم الجيد؛ كل هذا يمكن أن يلعب دورًا رئيسيًا فى الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة، ومع ذلك، إذا تم تشخيصك بالفعل بارتفاع ضغط الدم، فاتبع الإرشادات التى وصفها طبيبك للوقاية من أى أمراض وأمراض صحية خطيرة.

قم بفحص نسبة السكر فى الدم

عامل آخر له تأثير على صحة قلبك هو نسبة السكر فى الدم، يجب أن يتحكم الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة السكر فى الدم فى مستوياتهم لأنها قد تؤدى إلى الإصابة بأمراض القلب، ومن المحتمل أن يصف لك طبيبك بعض الأدوية والإرشادات، ويوصى باتباعها للحفاظ على السيطرة على نسبة السكر فى الدم.

وتزيد مستويات السكر فى الدم غير المنضبطة من خطر الإصابة بأمراض القلب، لأن ارتفاع نسبة السكر في الدم معروف بتلف الأوعية الدموية والشرايين التى تنقل الدم المؤكسج إلى أجزاء مختلفة من الجسم. عندما تبدأ هذه الأوعية الدموية في التلف ، يمكن أن تسبب نوبات قلبية وسكتات دماغية وحالات صحية خطيرة أخرى.

راقب نظامك الغذائى

تلعب عاداتك الغذائية دورًا مهمًا جدًا في صحة قلبك. حيث إن تناول الفواكه والخضراوات الطازجة يمنح جسمك الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على الجسم بصحة جيدة، إلى جانب ذلك ، من المهم أيضًا أن تراقب استهلاك اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة لأنها قد تزيد من مستوى الكوليسترول السيئ في الجسم والذي قد يؤدي في النهاية إلى الإصابة بأمراض القلب.

تجنب التدخين

من المعروف أن كل من شرب الكحوليات والتدخين يضران بصحتك، وبالتالى من المهم أن تتجنب كلا الأمرين، يمكن أن يؤدي الإفراط في شرب الكحول إلى الإصابة بأمراض القلب مثل اعتلال عضلة القلب وغيرها، يحدث هذا لأن الكحول يميل إلى التأثير على عضلات القلب عن طريق إضعافها، ما يؤدى فى النهاية إلى الإصابة بأمراض القلب وأحيانًا أمراض القلب الشديدة، من ناحية أخرى من المعروف أيضًا أن التدخين ضار بصحة قلبك، ويُعرف محتوى التبغ بأنه عامل خطر ويزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب، لذلك من الأفضل الإقلاع عن الشرب وكذلك التدخين لتجنب مخاطر الإصابة بأمراض القلب.