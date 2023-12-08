اللجان الانتخابية بمنشأة القناطر تستعد لاستقبال الماراثون الرئاسى.. صور

كتبت - مرام محمد

استعدت إدارة منشأة القناطر التعليمية بمحافظة الجيزة لانطلاق الانتخابات الرئاسية 2024، المقرر عقدها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم الجيزة، ومحمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، وإشراف مروان غراب مدير عام إدارة منشأة القناطر التعليمية.

وتابعت الإدارة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالمحافظة، تجهيز كافة المقرات الانتخابية وتنفيذ جميع أعمال الصيانة باللجان وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات من أثاث ومصادر للتهوية والإضاءة ومظلات ومقاعد وكراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، لتوفير سبل الراحة للقائمين على العملية الانتخابية وللمواطنين خلال الاقتراع.

يُذكر أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة أعلنت تجهيز 457 مركز انتخابي على مستوى المحافظة، يخص مديرية التعليم منها 409 لجان، بواقع 754 لجنة فرعية، لاستقبال أكثر من 6 ملايين مواطن من سكان المحافظة.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالديوان العام للمديرية وغرف عمليات بالإدارات التعليمية لحل أي معوقات والعمل على حلها فورًا، والتنسيق مع رؤساء الأحياء والمدن والقرى وشركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي من أجل الاستعدادات اللازمة.