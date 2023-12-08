الكهرباء: ربط محطة رياح خليج السويس تجاريا نهاية ديسمبر

كتبت رحمة رمضان

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أنه سيتم ربط مشروع مزرعة رياح خليج السويس لتوليد الكهرباء بقدرة 252 ميجا وات تجارياً للمحطة نهاية الشهر الجارى ، لتصبح إجمالى القدرات المولدة من طاقة الرياح على الشبكة القومية للكهرباء حوالى 2000 ميجا وات مع بداية العام المقبل.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التكلفة الإجمالية لمشروع محطة رياح خليج السويس تبلغ حوالى 215 مليون يورو ، موضحا لافتا إلى أن إجمالى مشارك الطاقة المتجددة بالشبكة القومية سواء شمس أو رياح أو مائى ستصل مع ربط المحطة تجارياً إلى 7 آلاف ميجاوات.

وأشار المصدر إلى أن مصر تمتلك أكبر مصادر للطاقة المتجددة بالمنطقة بالكامل و بافريقيا ، لافتا إلى أنه جارى تحديث استراتيجية الطاقة المتجددة في مصر لتستهدف الاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 42% بحلول 2030 بدلا من عام 2035.