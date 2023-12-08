القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يحاصر 5 مدارس تؤوى 300 نازح فى قطاع غزة

كتب محمد شعلان

يحاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي 5 مدارس تؤوى 300 نازح فى قطاع غزة، وفق ما قالت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

كما أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، بأن قوات الاحتلال تستهدف دير البلح والنصيرات بالبوارج الحربية، وحدوث قصف إسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة بخان يونس، مؤكدة أن شوارع جنوب غزة ممتلئة بمخيمات النازحين.

وتحدثت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن هناك تقدم كبير لآليات العسكرية الإسرائيلية وسط منطقة جباليا، وسط اشتباكات عنيفة بين الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية شرق غزة.