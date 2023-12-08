الفنان أحمد حلمى يتلقى عزاء شقيقه "خالد" بمسجد عبد المنعم رياض ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

تلقي الفنان أحمد حلمي ، واجب العزاء في وفاة شقيقه الراحل خالد حلمي المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، بمسجد معبد المنعم رياض بمنطقة المنشية ببنها، حيث حرصت الفنانة مني زكي علي التواجد رفقة الأسرة لتلقي العزاء، بحضور عدد من أفراد الأسرة، وأبناء مدينة بنها ومحافظة القليوبية.

وحرصت الفنانة مني زكي، علي مواساة زوجها الفنان أحمد حلمي، لوفاة شقيقه الراحل خالد حلمي مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات، حيث حضرتك مراسم تشييع الجثمان بمقابر العائلة بمنطقة الشموت ببنها، حيث انهارت أثناء مواساة زوجها وأفراد الأسرة بالمقابر.

وانهار الفنان أحمد حلمي ابن مدينة بنها بمحافظة القليوبية، أثناء تلقي واجب العزاء من المشيعين لجثمان شقيقه الراحل خالد حلمي بمقابر منطقة الشموت ببنها، علي أن يتم إقامة العزاء بدار مناسبات مسجد عبد المنعم رياض بالمنشية في بنها بعد المغرب اليوم.

وطالب الفنان أحمد حلمي المعنيين بالدعاء لشقيقه الراحل، عقب صلاة الجنازة بمسجد ناصر بمدينة بنها.

وشيع المئات من أهالي مدينة بنها، جثمان الراحل خالد حلمي، شقيق الفنان أحمد حلمي، بعد صلاة الجنازة علي الجثمان من مسجد ناصر بمنطقة الفلل بمدينة بنها، عقب صلاة الجمعة، ليتم تشييع الجثمان بمقابر العائلة بمنطقة الشموت، حيث شهدت مراسم الجنازة انهيار الفنان أحمد حلمي علي رحيل شقيقه.

ونعت محافظة القليوبية، في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، وفاة شقيق الفنان أحمد حلمي ابن مدينة بنها بمحافظة القليوبية، قائلة: " تتقدم الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية بالعزاء للفنان أحمد حلمي، ابن مدينة بنها، ولأسرته في وفاة شقيقه خالد حلمي، زصلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد ناصر، والدفن بمقابر الشموت، والعزاء بمضيفة عبد المنعم رياض بالمنشية اليوم".

توافد أهالي الراحل خالد حلمي المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، وشقيق الفنان أحمد حلمي، والغشرات من أهالي مدينة بنها، لمسجد ناصر ببنها، تمهيدا لصلاة الجنازة علي جثمان الراحل لتشييعه لمثواه الاخير بمقابر العائلة بمنطقة الشموت ببنها.

وظهرت علامات الحزن الشديد علي الفنان أحمد حلمي، أثناء تواجده إلي جوار جثمان شقيقه داخل المسجد، واتشحت الأسرة بالسواد حزنا علي الراحل.

وكانت قد أعلنت أسرة الفنان أحمد حلمي، صباح اليوم الجمعة، وفاة شقيقه الأكبر خالد حلمي، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات.

وأوضحت الأسرة، موعد ومكان صلاة الجنازة، حيث ذكرت أنه سيتم تشييع الجثمان بمدينة بنها من مسجد ناصر بالفلل، عقب صلاة الجمعة، على أن يقام العزاء بمضيفة عبدالمنعم رياض بالمنشية بمدينة بنها اليوم، كما تقيم العائلة عزاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد الأحد المقبل.

ونعت سالي حلمي، شقيقة الفنان أحمد حلمي، شقيقها الأكبر على صفحتها بموقع التواصل: "أخي خالد حلمي في ذمة الله، استحلفكم بالله أن تدعو له في هذه الجمعة الكريمة".