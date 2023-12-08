الحكومة العراقية توجه بملاحقة مرتكبى الاعتداءات على السفارة الأمريكية

كتب عبد الوهاب الجندى

وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، بملاحقة مرتكبي اعتداء إطلاق المقذوفات باتجاه السفارة الأمريكية في العراق، وتقديمهم للعدالة، فيما أكد مواصلة حماية البعثات الدبلوماسية.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في بيان إن "القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه القيادات الأمنية كافة، وفي قواطع المسؤولية، بملاحقة مرتكبي اعتداء إطلاق المقذوفات باتجاه السفارة الأمريكية في العراق، وتقديمهم للعدالة".

وشدد القائد العام، على أنّ "استهداف البعثات الدبلوماسية أمر لا يمكن تبريره، ولا يمكن القبول به، تحت أي ظرف ومهما كانت الادّعاءات والأوهام التي تقف وراء هذه الأفعال المشينة".

وأكد أن "مرتكبي هذه الاعتداءات يقترفون إساءة إزاء العراق واستقراره وأمنه، وأن هذه المجاميع المنفلتة، الخارجة عن القانون، لا تمثل بأى حال من الأحوال إرادة الشعب العراقي، ولا تعكس القرار العراقي الوطني الذي عبرت عنه الحكومة العراقية في مناسبات رسمية عدة".

وتابع أن "التلاعب باستقرار العراق، والإساءة للأمن الداخلي، ومحاولة التعريض بسمعة العراق السياسية، واستهداف أماكن آمنة محمية بقوة القانون والأعراف والاتفاقايات الدولية، هي أعمال إرهابية، وإنّ قواتنا الأمنية والأجهزة الحكومية والتنفيذية، كلُّ حسب اختصاصه وواجبه، ستواصل حماية البعثات الدبلوماسية، وصيانة المعاهدات الدولية والالتزام بتأمينها".

وأكد أن "العناصر المسيئة لن تجد إلا الملاحقة والتصدّى دفاعاً عن سيادة العراق واستقراره، الذى تحقق عبر مسيرة طويلة من التضحيات الجِسام".

يذكر أن استهدفت 3 صواريخ، فجر الجمعة، السفارة الأمريكية الواقعة فى المنطقة الخضراء فى بغداد، قبل أن تسقط فى محيط هذا الحيّ الذى يضمّ سفارات أجنبية ومؤسسات حكومية عراقية، حسبما أفاد مسؤول عسكرى عراقى لوكالة "فرانس برس".

وسُمع دوي انفجارات بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد، وانطلقت صافرات الإنذار، من مكان الحادث.