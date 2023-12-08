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الاحتلال الإسرائيلى يشن اجتياحا بريا فى بنى سهيلا والقرارة بقطاع غزة

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 01:24 م
الاحتلال الإسرائيلى يشن اجتياحا بريا فى بنى سهيلا والقرارة بقطاع غزة الاحتلال الاسرائيلى - ارشيفية
كتب محمد شعلان

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أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، بأن الاحتلال الإسرائيلى بدأ فى شن اجتياح برى فى بنى سهيلا والقرارة بغزة، حيث بدأ سكان خان يونس فى التوجه إلى جنوب غزة تحت قصف الاحتلال الذى يتركز بمحيط مستشفى الأمل فى خان يونس.







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