الأمم المتحدة: أكثر من مليار إفريقى لا يستطيعون تحمل تكاليف اتباع نظام غذائى صحى

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أفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، بأن أكثر من مليار إفريقى لا يستطيعون تحمل تكاليف اتباع نظام غذائى صحي، ويعانى ما يقرب من واحد من كل ثلاثة أطفال فى القارة من التقزم؛ بسبب سوء التغذية.

جاءت تلك النتائج القاتمة فى تقرير مشترك من منظمة الأغذية والزراعة، واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومفوضية الاتحاد الإفريقي- وفق ما جاء على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني.



ويحذر التقرير من أن 78 فى المائة من سكان إفريقيا، بما فى ذلك كثيرون يعيشون فوق عتبة الفقر المدقع يفتقرون إلى الوسائل اللازمة لتناول طعام صحي، مقارنة بنسبة 42 فى المائة على المستوى العالمي.



وذكر التقرير أن واحد من كل خمسة أفارقة يعانى من سوء التغذية، أى ما يقرب من 282 مليون شخص، أو أكثر بمقدار الربع مما كان عليه قبل جائحة كورونا "كوفيد-19"، مشيرًا إلى أن معدل انتشار التقزم بين الأطفال دون سن الخامسة بلغ 30 فى المائة عام 2022.



وأعرب مؤلفو التقرير، عن أملهم فى أن تؤدى الإحصاءات المثيرة للقلق التى تشير إلى أزمة أمن غذائى وسوء تغذية "غير مسبوقة" إلى "إثارة زخم جديد لتحويل نظم الأغذية الزراعية فى إفريقيا" لجعلها أكثر شمولاً ومرونة واستدامة.