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اعرف عناوين جميع لجان الوافدين فى الانتخابات الرئاسية بالمراكز والمحافظات

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 07:23 م
اعرف عناوين جميع لجان الوافدين فى الانتخابات الرئاسية بالمراكز والمحافظات الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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تبدأ عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، للمصريين فى الداخل من التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءً بعد غد الأحد، وتستمر حتى الثلاثاء، والتى يتصادف كثير ممن لهم حق الانتخاب بأنهم خارج محافظاتهم لظروف معينة ويرغب فى التصويت حيث اتاحت له الهيئة الوطنية للانتخابات لجان للوافدين أو المغتربين فى الانتخابات الرئاسية.
 
 
وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية للوافدين من خلال الموقع الالكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg، كما سهلت عليه اختيار المركز الذى يتواجد به حتى يدلى بصوته فيه.
 
وحصل اليوم السابع على عناوين لجان الوافدين فى الانتخابات الرئاسية فى المحافظات وهى:
 






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