وأوضحت الوزارة أن هانتر بايدن وجهت إليه تسع تهم جنائية في المجمل.. حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" اليوم الجمعة.

ويواجه نجل الرئيس جو بايدن عقوبة بالسجن لمدة 17 عاما كحد أقصى في حالة إدانته.
 

وكانت وكالة أسوشيتدبرس قالت أكتوبر الماضى، إن المخاوف الأخلاقية تلقى بظلالها على الرئيس جو بايدن مع سعيه لإعادة انتخابه لفترة ثانية فى ظل التحقيقات المتعلقة بنجله هانتر بايدن وتحقيق العزل فى مجلس النواب. وأظهر استطلاع للرأى أن 35% من البالغين الأمريكيين يعتقدون أن الرئيس نفسه قد ارتكب شيئا غير قانونى.