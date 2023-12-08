إصابة 13 شخصا فى حادث تصادم سيارتين بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 13 شخصا فى حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وأخري أجرة صندوق، ب طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي ، وتم نقل المصابين الي مستشفي الواسطي المركزي وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 13 مواطنا، وان نقل المصابين الي مستشفي الواسطي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.