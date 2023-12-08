اليوم السابع
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الجمعة، 08 ديسمبر 2023 11:30 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 13 شخصا فى حادث تصادم سيارتين بالفيوم

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 11:05 ص
إصابة 13 شخصا فى حادث تصادم سيارتين بالفيوم أرشيفية - اسعاف
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 13 شخصا فى حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وأخري أجرة صندوق، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين الي مستشفي الواسطي المركزي وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 13 مواطنا، وان نقل المصابين الي مستشفي الواسطي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
 
 






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