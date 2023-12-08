أوقاف الإسكندرية تفتتح مسجد الإخلاص بمنطقة باب الأحرار فى محرم بك

الإسكندرية - أسماء على بدر

افتتحت مديرية أوقاف الإسكندرية ، اليوم الجمعة، مسجد الإخلاص بمنطقة باب الأحرار التابعة لإدارة أوقاف محرم بك، بحضور الشيخ هاشم سعد الفقي مدير عام الدعوة الذى ألقى الخطبة.

وفي إطار تنشيط العمل الدعوي، وجه الشيخ سلامة عبد الرازق بإطلاق قافلة دعوية داخلية لتأدية خطبة الجمعة بمساجد ادارة محرم بك شارك فيها عدد من أئمة أوقاف إدارة محرم بك الشيخ حسن سعد عبد العزيز خطيبا للجمعة بمسجد الرحمن بقرية 8/6، والشيخ أشرف محمد عنب خطيبا للجمعة بمسجد الرحمن المطحن بقرية ٧/٥ أبيس، والشيخ صبرى أحمد النجار خطيبا للجمعة بمسجد الروضة الكبير بابيس الروضة، والشيخ محمد عبد الحميد عنان خطيبا للجمعة بمسجد 7/2الكبير، والشيخ أحمد محمد أبو موسى خطيبا للجمعة بمسجد عباد الرحمن بقرية 7/3، والشيخ نور صديق محمود خطيبا للجمعة بمسجد 8/4 الكبير، والشيخ إسلام أحمد السمان خطيبا للجمعة بمسجد 8/10 الكبير، والشيخ زكى محمد عبد الفتاح خطيبا للجمعة بمسجد باب الأحرار الكبير، والشيخ أحمد عبد الرحمان أبو طالب خطيبا للجمعة بمسجد 8/1 الكبير، والشيخ عبدالله محمد موج خطيبا للجمعة بمسجد 8/8 الكبير.

وتأتي هذه القوافل الدعوية في إطار سعي المديرية لتنشيط العمل الدعوي ونشر الفكر الوسطي المستنير.