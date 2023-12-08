وقالت وزيرة الداخلية التشيكية، نانسى فيزر - حسبما نقل راديو "براغ الدولي" اليوم الجمعة، إن الضوابط الحدودية أثبتت نجاحًا في الحد من عدد الوافدين غير القانونيين إلى البلاد وإلقاء القبض على عصابات الاتجار بالبشر.

وتمكنت الشرطة الفيدرالية الألمانية - منذ فرض ألمانيا نقاط التفتيش الحدودية في الـ 16 من شهر أكتوبر الماضي - من احتجاز نحو 120 مهربًا على حدودها مع الدول المشار إليها آنفًا، ورصدت 9 آلاف و200 عملية عبور غير قانونية.