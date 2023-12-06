اعتقال ألماني متهم بتشكيل جماعة مسلحة معارضة لإجراءات "كوفيد" فى البرتغال

قال ممثلو الادعاء الألمان إن رجلا ألمانيا اعتقل في البرتغال بعد إدانته بتهمة تشكيل جماعة مسلحة لمعارضة الإجراءات الحكومية ضد تدابير مكافحة "فيروس كورونا" في عام 2021.

وأفاد الادعاء في مدينة كوبلنز بأن الرجل البالغ من العمر 39 عاما، كان يعيش مؤخرا في بافاريا وتم توجيه الاتهام إليه في يونيو، وهو متهم مع اثنين آخرين بتشكيل منظمة إجرامية وجماعة مسلحة تسمى "بالادين" في أوائل عام 2021، فيما قال ممثلو الادعاء إن الجماعة المسلحة تهدف إلى العمل ضد تدابير مكافحة فيروس كورونا.

وأشار ممثلو الادعاء في بيان إلى أن المشتبه به متهم بإنتاج أجزاء أسلحة باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد، وعقد دورات تدريبية مع أعضاء آخرين في الجماعة، لكن لم تظهر أي أدلة على وجود خطط لأي هجوم.

وأكد الادعاء أن مكان المشتبه به كان غير معروف منذ يونيو على الأقل، وتم اعتقاله في البرتغال الشهر الماضي، وهو الآن رهن الاحتجاز الذي يسبق التسليم في البرتغال، لكن ليس من الواضح بعد ما إذا كان سيتم نقله إلى ألمانيا ومتى.