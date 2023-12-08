اليوم السابع
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أبو الغيط يناشد الدول المحبة للسلام بدعم قرار لوقف إطلاق النار فى غزة

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 03:59 م
أبو الغيط يناشد الدول المحبة للسلام بدعم قرار لوقف إطلاق النار فى غزة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
بيشوى رمزى

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ناشد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط كافة الدول المطالبة بوقف إطلاق النار والمحبة للسلام والراغبة في وقف العدوان الهمجي علي غزة الانضمام إلى قائمة الدول المتبنية لمشروع القرار الهام أمام مجلس الأمن.
 
وأضاف أبو الغيط، على حسابه بموقع "إكس"، أنه لابد من تكثيف الضغط الدبلوماسي بكل الطرق في هذه المرحلة الدقيقة.
 
وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن أمله فى إمكانية السماح لمجلس الأمن باعتماد مشروع القرار المطروح عليه اليوم لوقف إطلاق النار في  غزة.
 
وأضاف، في منشور له على موقع "إكس"، أن إفشال المجلس في هذه المرحلة قد يذهب بالوضع إلى مرحلة جديدة وخطيرة من التدهور ويهدد الإستقرار الإقليمي الهش.
 






أحمد ابو الغيط

الجامعة العربية

غزة

قطاع غزة

مجلس الامن




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