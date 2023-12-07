7 خطوات للوقاية من الإصابة بسرطان المعدة

كتبت إيناس البنا

المعدة بيت الداء، تلك المقولة من الموروثات الشعبية الشهيرة، لسهولة إصابتها بالمرض سريعا لأنها الجهاز المسئول الرئيسى عن الهضم ويمثل الطعام جزءا كبيرا من مصادر دخول المرض للمعدة.

من بين أشكال الأمراض التي تهدد صحة المعدة، هو سرطان المعدة، ووفقا لموقع " onlymyhealth"، هو حالة خطيرة يمكن أن تسبب الوفاة، خاصة عندما لا يتم اكتشافها في الوقت المناسب، ويحدث عندما تبدأ الخلايا السرطانية في النمو على بطانة المعدة.

بمجرد أن تنمو الخلايا السرطانية في المعدة بشكل خارج عن السيطرة، فإنها تشكل ورما، وفي معظم الحالات، يظل سرطان المعدة دون تشخيص حتى ينتشر إلى أعضاء أخرى في الجسم .

عوامل الخطر للإصابة بسرطان المعدة

هناك عوامل متعددة يمكن أن تزيد من خطر إصابة الشخص بسرطان المعدة، في حين أن بعض العوامل قابلة للتعديل ويمكن التحكم فيها من خلال تغييرات نمط الحياة المناسبة، إلا أن هناك عوامل أخرى خارجة عن سيطرة الشخص.

بعض عوامل الخطر القابلة للتعديل والتي يمكن أن تساعد في زيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة تشمل عوامل نمط الحياة مثل التدخين، وضعف النشاط البدني، والاستهلاك الكبير للأطعمة المدخنة أو المملحة أو سيئة الحفظ، وانخفاض استهلاك الفواكه والخضراوات، وزيادة الوزن بشكل لا يمكن السيطرة عليه والسمنة.

من ناحية أخرى، تشمل عوامل الخطر غير القابلة للتعديل الأمراض التي تسببها بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري (H-Pylori) وفيروس إبشتاين بار، كما أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا أو أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالسرطان هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان المعدة.

كيف يمكن الوقاية من سرطان المعدة



على الرغم من أن الوقاية من سرطانات المعدة ليست ممكنة دائمًا، إلا أن خطوات محددة يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالمرض، ووفقا للتقرير، فإن هذه تشمل ما يلي:

* الحفاظ على وزن الجسم لأن السمنة هي عامل خطر كبير.

* تناول وجبات متوازنة وغنية بالفواكه والخضراوات.

* تناول كميات صغيرة من التوابل يمكن أن يساعد في الوقاية من سرطان المعدة.

* التأكد من عدم استهلاك كميات كبيرة من الأطعمة المعلبة أو المملحة.

* حفظ الطعام دائمًا بطريقة صحيحة.

* تجنب التدخين.

* ممارسة الرياضة المنتظمة.