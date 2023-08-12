كتبت فاطمة خليل

سرطان المعدة هو نمو للخلايا يبدأ في المعدة، ويميل سرطان المعدة إلى التطور ببطء بمرور الوقت، في حالة الإصابة بسرطان المعدة، تحدث تغيرات طفيفة في الحمض النووي لخلايا المعدة، وهو ما يؤدى إلى التكاثر الزائد ثم يتراكمون، مكوناً نموًا غير طبيعي يسمى الأورام، في هذا التقرير نتعرف على 5 نصائح لتقليل مخاطر الإصابة بسرطان المعدة.

أفضل 5 أشياء لتقليل مخاطر الإصابة بسرطان المعدة

الخضراوات الصليبية

مثل: البروكلي، والكرنب وبراعم بروكسل، واللفت ، والفجل، والقرنبيط، وهي غنية بالمواد الكيميائية النباتية ، مثل سلفورافان، والتي ثبت أن لها خصائص مضادة للسرطان.

الثوم

يحتوي الثوم على الأليسين الذي ثبت أنه يمتلك خصائص مضادة للسرطان، ووفقًا لدراسة جديدة نُشرت في Frontiers in Pharmacology ، فإن مركبات الكبريت الموجودة في الثوم قابلة للذوبان في الدهون والماء وتظهر آثارًا مضادة للسرطان عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي ، واستقلاب المواد المسرطنة ، وتعزيز الاستجابة المناعية.

فواكه حمضيات

يعتبر البرتقال والجريب فروت والليمون من المصادر الممتازة لفيتامين سي ، والتي تم ربطها بتقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة.

يشير بحث نُشر بمجلة Frontiers in Physiology إلى أن فيتامين C قد يقلل من نمو وانتشار الخلايا السرطانية ويعمل أيضًا كعلاج ضد أنواع معينة من السرطان.

الحد من استهلاك اللحوم المصنعة

تم ربط اللحوم المصنعة والأطعمة المحفوظة بالملح أو التدخين بزيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة والأمعاء. تم تصنيف اللحوم الحمراء، مثل لحم البقر والضأن على أنها مادة مسرطنة من المجموعة 2A مما يعني أنها ربما تسبب السرطان يمكن أن يساعد تجنب هذه الأطعمة في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

احصل على علاج لجرثومة المعدة H Pylori

هذا عامل مهم جدا تحدث عدوى جرثومة المعدة أو الملوية البوابية عندما تصيب بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري معدتك.

إذا أصبت بـ H Pylori ، فتأكد من حصولك على العلاج نفسه لأن عدوى H Pylori هي عامل خطر كبير للإصابة بسرطان المعدة.

وفقًا لخبير الصحة ، فإن أكثر من 40 % من السكان البالغين في العالم مصابون بهذه البكتيريا المعينة. تشمل أعراض هذه العدوى ألمًا خفيفًا أو حارقًا في المعدة ، وفقدان الوزن غير المبرر والقيء الدموي.