كتب عبد الحليم سالم

‏تواصل الشركة القابضة للقطن و الغزل والنسيج والملابس بقيادة المهندس أحمد شاكر العضو المنتدب الرئيس التنفيذى عملية استكمال تطوير وتحديث مصنع الغزل والنسيج الجديدة بتكلفة تزيد عن 33 مليار جنيه، ومؤخرا عقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام اجتماعا بحضور المهندس أحمد شاكر الرئيس التنفيذى الجديد للشركة القابضة للقطن والغزل، وخلال التقرير التالى نستعرض 10 معلومات حول مستجدات تطوير مصانع الغزل والنسيج..

1- يتم العمل فى 65 مصنعًا ومبنى خدميًا على مستوى الجمهورية.

2- وجه الوزير بضرورة الالتزام بالجدول الزمنى والمتابعة اليومية للتنفيذ خاصة فى ظل ما يحظى به مشروع التطوير من دعم كبير من القيادة السياسية.

3- يهدف المشروع لتوطين التكنولوجيا الحديثة وإحلال المنتج المحلى وزيادة الصادرات.

4- أهمية التكامل بين المصانع فى جميع المحافظات فى ظل ما تم التوصل إليه مؤخرًا من احتياجات الغزل بمختلف أنواعه والنسيج والتجهيزات.

5- ضرورة إشراك القطاع الخاص وأن هناك العديد من المستثمرين يمكن التعاون معهم للمساهمة فى المشروع والاستفادة من خبراتهم وقدراتهم التمويلية والتشغيلية والتسويقية بما يضمن تحقيق العائد من المشروع.

6- أقرب المصانع للتشغيل مصنع "غزل 4" بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، الذى يعد أول المصانع الجديدة ضمن مشروع التطوير وتبلغ طاقته الإنتاجية 15 طن غزل يوميا.

8- تجرى التجهيزات النهائية فى مصنع "غزل 1" الذى يعد أكبر مصنع للغزل فى العالم استعدادا لافتتاحه، حيث تحتل شركة المحلة جانبا كبيرا من المشروع سواء من حيث حجم الأعمال أو الاستثمارات بما يمثل نحو 40% من إجمالى المشروع.

9- من المستهدف أن يصل الإنتاج السنوى إلى 188 ألف طن من الغزول، و198 مليون متر من النسيج، و15 ألف طن من الوبريات، إلى جانب 50 مليون قطعة ملابس.

10 - يهدف المشروع للحفاظ على مكانة القطن المصرى عالميا بمنتجات مصنوعة بالكامل فى مصر.