اليوم السابع
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نقابة الغزل والنسيج: تشكيل غرفة عمليات للتنسيق مع المحافظات فى انتخابات الرئاسة

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 01:00 ص
نقابة الغزل والنسيج: تشكيل غرفة عمليات للتنسيق مع المحافظات فى انتخابات الرئاسة عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج
كتبت آية دعبس

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أعلن عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وحلج وكبس القطن، تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسته وعضوية هيئة مكتب النقابة العامة للمتابعة والتنسيق بشأن الانتخابات الرئاسية والتي ستجري أيام 10،11،12 ديسمبر الجارى، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات فرعية بالمحافظات من رئيس وأعضاء اللجان النقابية للمتابعة والتنسيق مع اللجنة المركزية بالنقابة العامة، وذلك للإشراف علي مشاركة الأعضاء بمواقع العمل فى الانتخابات الرئاسية خـلال أيام الاقتراع.
 
وأشار إبراهيم، إلى أنه على اللجان الفرعية التنسيق مع الإدارات التنفيذية بالشركات والمصانع من أجل تيسير وحشد لخروج العاملين للتصويت في الانتخابات الرئاسية، كما أنه للجان الفرعية الحق فى تشكيل لجان داخلية من العاملين بمواقع العمل للإشراف علي عمليات خروج زملائنا بحشد وكثافة بمواقع العمل للتصويت في الانتخابات الرئاسية.
 
وأوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، رقم 213 لسنة 2017، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 والصادره بقرار وزير القوى العامله رقم 35 لسنة 2018، وعلى لائحة النظام الأساسي والمالي للنقابة العامة المعتمدة بقرار الجمعية العمومية للنقابة العامة بتاريخ 8 يوليو 2018، والمنشورة بالجريدة الرسمية.






نقابة الغزل والنسيج

الانتخابات الرئاسية

نقيب الغزل والنسيج

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