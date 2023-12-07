وكيل "صحة دمياط" يتابع استعدادات الانتخابات الرئاسية.. اعرف التفاصيل

دمياط معتز الشربيني

اجتمع الدكتورالسيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة ب دمياط بمديرى الإدارات الصحية، ومندوبى مديرية الصحة باللجان الانتخابية على مستوى المحافظة فى حضور مديرى الإدارات المعنية بمتابعة العملية الانتخابية.

ووجه بضرورة أداء الواجب الانتخابي، والتوجه الى اللجان الانتخابية للتصويت، وتحفيز أفراد أسرهم على التصويت، إضافة إلى ذلك تابع الجداول المشكلة لمندوبي مديرية الصحة باللجان الانتخابية والتى تقدم الخدمات الطبية للناخبين.

يأتي ذلك بناءا علي تعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واستكمالا لاستعدادات مديرية الصحة للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجارى.