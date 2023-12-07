اليوم السابع
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الخميس، 07 ديسمبر 2023 11:32 م
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وكيل أوقاف الإسكندرية يجتمع مع مديرى الإدارات لبحث استعدادات المساجد للشتاء

الخميس، 07 ديسمبر 2023 10:42 م
وكيل أوقاف الإسكندرية يجتمع مع مديرى الإدارات لبحث استعدادات المساجد للشتاء الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل أوقاف الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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التقى الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، بمديري الإدارات الفرعية، في اجتماع طارئ لبحث عدد من القضايا على رأسها استمرار إعداد وتجهيز المساجد ومتابعتها بصورة دورية طوال فصل الشتاء، للحفاظ عليها من الأمطار والعوامل الجوية.
 
 كما أشار فى الاجتماع إلى أهمية المشاركة الإيجابية في عملية الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن رجال الأوقاف يقع على عاتقهم دور كبير في التوعية المجتمعية وأهمية المشاركة الفعالة في بناء الوطن والاهتمام بقضاياه والتفاعل معها فسفينة الوطن لا تبحر ولا تسلم إلا بسواعد أبنائه وجهودهم في الحفاظ عليه.
 
كما أشاد بجهود الأئمة ومشاركاتهم الفاعلة في المشروعات الدعوية التي أطلقتها وتطلقها الوزارة، وكذلك المشروعات الاجتماعية، مؤكدا أننا نعيش عصرا ذهبيا في الدعوة إلى الله عز وجل يحتاج منا إلى إخلاص واجتهاد.
 
 
 
 






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