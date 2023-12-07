وزير العدل يستقبل رئيسى المحكمتين الدستورتين المصرية والمجرية

كتب إبراهيم قاسم

استقبل صباح اليوم الخميس المستشار عمر مروان وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة كلًا من المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية بجمهورية مصر العربية وتوماس سيوليوك رئيس المحكمة الدستورية المجرى والوفد المرافق له وحضر اللقاء لفيف من قيادات الوزارة.

فى بداية الاجتماع الوزير بالمستشار رئيس المحكمة الدستورية المجري مُشيدًا بتميز العلاقات المصرية المجرية والروابط التاريخية بين البلدين.

وتناول اللقاء بحث سُبل التعاون القضائى المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات القانونية والقضائية لاسيما فى المجال الدستورى حيثُ تزخر مصر بكفاءات عالية فى هذا المجال وعلى رأسها المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية.

ومن جانبه أبدى رئيس المحكمة الدستورية المجرى سعادته باللقاء مُعربًا عن تقديره للتطوير فى المنظومة القضائية، وإعجابه بما شهده فى العاصمة الإدارية من مقرات حكومية متميزة، متطلعًا إلى مزيد من التعاون بين البلدين فى المجال الدستوري.

وفى ختام اللقاء اصطحب الوزير رئيسى المحكمتين الدستوريتين والوفد المرافق لهما فى جولة تفقدية لأروقة الوزارة، أطلعهما خلالها على آليات العمل المستحدثة من برامج وتطبيقات رقمية والتى تساهم فى إنجاز العمل بكفاءة وفاعلية ودقة.