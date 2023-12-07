وزارة التعليم: انعقاد المسابقة الثالثة من تعيين 150 ألف معلم 2025

كتب محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن المسابقة الثالثة لتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات ستكون في عام 2025، موضحة أن المسابقة سوف تستهدف 30 ألف معلم، ومن ثم سيكون العدد وصل إلى 90 ألف معلم عام 2025، مضيفة أنه خلال 2024 سيكون تم الانتهاء من التعاقد مع 60 ألف مدرس لسد العجز في التخصصات المطلوبة.

جدير بالذكر أنه يتم التنسيق بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإعلان عن مسابقة لشغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد بالوزارة للعام الثالث، وذلك في شهر يناير المقبل، والتي تشمل الإعلان عن الحاجة إلى عدد 11114 معلما مساعد فصل، بالإضافة إلى عدد 18886 معلما مساعد مادة، لتلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم بالتعاقد مع 150 ألف معلم مساعد، وجه رئيس الوزراء أيضا بتنفيذ مسابقة أخرى في شهر يونيو المقبل، تشمل الأعداد غير المستوفاة من المسابقتين الأولى والثانية والبالغ عددهم حتى تاريخه 23232 معلما مساعدا، وتضم معلما مساعدا رياض أطفال ومعلما مساعد مادة.