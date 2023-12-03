تشكيل لجان لتسكين المعلمين الجدد وتسليمهم العمل بالمدارس.. اعرف التفاصيل

محمود طه حسين

تواصل المديريات التعليمية تسكين المعلمين الجدد بالمدارس ، والذين اجتازوا اختبارات السنة الأولى بمسابقة المعلمين والتي تضمنت 30 ألف معلم، وأكدت المديريات التعليمية، أن إجراءات تسكين المعلمين تسير بشكل سريع، حيث يتم تسهيل الإجراءات بشكل كامل، كما أن استلام المعلمين الجدد العمل يتم من خلال لجان مشكلة في الإدارات التعليمية، مضيفة أن اختيار المدارس لكل متعاقد يتم من خلال اللجنة وفق محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى للمعلم وقت التقدم على المسابقة.

حددت المديريات التعليمية والإدارات مسوغات التعيين للمعلمين الجدد كالتالى:

- أصل شهادة المؤهل العالي - المؤهل التربوي لغير المؤهلات التربوية.

- شهادة الميلاد المميكنة وصور بطاقة الرقم القومي.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- شهادة الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث.

- إقرار الذمة المالية واستمارة 103.

- استمارة فحص طبي من التأمين الصحى متضمنا اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات واستمارة 105 تأمين ومعاشات.

- إقرار موقع من المتعاقد أمام مدير إدارة الموارد البشرية بالإدارة مصدقا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي خلال الأربع سنوات السابقة من بدء التعاقد.

- الشهادة الصادرة من مجمع الإصدارت المؤمنة والتي تفيد اجتياز المتعاقد للإختبارات كشرط أساسي لقبول مسوغات التعاقد.

وحرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال اجتماعه أمس مع وكلاء الوزارة على التشديد على المديريات التعليمية بسرعة تسكين المعلمين الجدد الناجحين في "مسابقة ٣٠ الف معلم..السنة الأولى" وتيسير كافة الاجراءات لهم.