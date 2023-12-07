وزارة التضامن تكشف عدد المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية

كتب مدحت وهبة

كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعي على حرص الوزارة على تحسين الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات، أيضا إتاحة العديد من الخدمات إلكترونيا للمؤمن عليهم، حيث يوجد ما يقرب من 14 مليونا و407 آلاف و88 شخصا مؤمن عليهم لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وفقًا لآخر تحديث للبيانات حتى بداية نوفمبر 2023.

على جانب آخر أوضح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أنه إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك، كما أكد القانون على أن يسوى المعاش عن مدة الاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التى تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية.