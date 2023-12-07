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منسق التحالف الوطنى بالمنوفية: ندعم المرشح الرئاسى السيسى لاستكمال التنمية

الخميس، 07 ديسمبر 2023 08:14 م
منسق التحالف الوطنى بالمنوفية: ندعم المرشح الرئاسى السيسى لاستكمال التنمية الدكتور ممدوح العربى منسق عام التحالف الوطنى بالمنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد الدكتور ممدوح العربى منسق عام ائتلاف التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى بمحافظة المنوفية، أننا سندعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية، من أجل إستكمال البناء والتنمية.

جاء ذلك مؤتمر دعم المرشح عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية، والذى ينظمه التحالف الوطنى بمحافظة المنوفية، بقرية بملشط التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية.
 
وراهن منسق إئتلاف التحالف الوطنى بمحافظة المنوفية، على وعى الشعب المصرى عامه وشعب المنوفية خاصة ، بالخروج فى الانتخابات الرئاسية، وتوقع أن تكون محافظة المنوفية صاحبة الأعلى تصويتا فى الجمهورية .
 
وكان عادل طلبه عضو التحالف الوطني بمحافظة المنوفية، قد أكد أنه المؤتمر يعد المؤتمر الثالث للتحالف الوطنى ، بحضور الدكتور ممدوح العربى عضو التحالف الوطني بمحافظة المنوفية، عادل طلبه عضو التحالف الوطنى، الدكتور طارق سعد وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، حسن بدر وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية، أحمد فوزى وكيل وزارة الثقافة بمحافظة المنوفية، باسم خميس نقيب المعلمين ، النائب أيمن معتز عضو مجلس النواب بمحافظة المنوفية، وسط تواجد أمنى مكثف.
 
وأضاف طلبه ،أن التحالف الوطني بمحافظة المنوفية، يدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة، نظرا لأنه رجل المرحله القادمة .
 
 






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