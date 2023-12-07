اليوم السابع
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محاكمات × 24 ساعة.. رفض طلب رد محكمة "المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق"

الخميس، 07 ديسمبر 2023 09:40 م
محاكمات × 24 ساعة.. رفض طلب رد محكمة "المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق" محكمة _ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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شهدت أروقة المحاكم اليوم الخميس، نظر العديد من القضايا الهامة، أبرزها ربما معاقية المتهمين بسرقة سائق توك بالاكراه بالسجن المشدد، رفض طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق
 
 طلب رد 
 
رفضت محكمة الاستئناف طلب محامي المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق عمر كشمير،  برد هيئة المحكمة مع تغريم القائم على رفع دعوى الرد.
 
قتل 
 
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بالسجن المشدد 20 عاما لأب ونجله لاتهامهم بقتل ابنته بالصف.
 
 
سرقة بالاكراه
 
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، 3 متهمين بالسجن لمدة 6 سنوات، والحبس مع الشغل سنتين للمتهم الرابع، لاتهامهم بالاشتراك في سرقة دراجة نارية (توك توك) من قائده بالإكراه بمركز ههيا.
 
 التهرب من الضرائب 
 
قضت محكمة جنايات الإسكندرية،  بمعاقبة المتهم " ا.م.س" بالسجن 3 سنوات غيابيا، عما أسند إليه والزامه بسداد الضريبة المستحقة عليه بمبلغ  (643263,79 جنيها).






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