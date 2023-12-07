السجن المشدد 7 سنوات للمتهمين بخطف سائق وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية 3 أشخاص بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وألزمتهم بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهم بالاشتراك في خطف سائق تاكسي بالإكراه وسرقته وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بمركز أبو كبير.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 19993 لسنة 2022 جنايات مركز أبو كبير، المقيدة برقم 633 لسنة 2022 حصر تحقيق، ليوم 17 ديسمبر 2022، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: عزة ح إ ح، ومحمود ج س إ، وأسامة ص ع م، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بخطف المجني عليه عماد ح ع ع، 37 سنة، سائق تاكسي، مقيم بمدينة نصر، وذلك حال استقلاله السيارة خاصته برفقة المتهمة الأولى، وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة كرها عنه.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمة الأولى قد استقلت السيارة مع المجني عليه واستدرجته إلى حيث محل الواقعة وآنذاك فوجيء بالمتهمان الثاني والثالث يستقلان السيارة معهما واستدرجوه إلى أحد الأماكن الخالية من الآدميين وقاموا بشل مقاومته مستخدمين أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم متعدين عليه محدثين ما به من إصابات وسرقوه كرها عنه وأكرهوه على التوقيع على عدد 10 إيصالات أمانة وحجزوه بدون وجه حق مكبلا وألقوه بالطريق وفروا هاربين، قبل ضبطهم على النحو المبين بالتحقيقات.