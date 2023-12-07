محافظ قنا يشهد تسليم 100 مركب صيد لصغار الصيادين

قنا صابر سعيد

شهد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الخميس، تسليم عدد 100 مركب صيد لصغار الصيادين بالمحافظة مقدمه من مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة دعم الشرائح الأولى بالرعاية اقتصاديا وبإشراف الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حموده سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا، والدكتور محمد عبدالجليل، نائب المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير.

وأوضح محافظ قنا، أنه تم تسليم 100 مراكب صيد مجهزة للصيادين من مختلف مراكز ومدن المحافظة، من الذين لا يمتلكون مراكب ولديهم سابق خبرة فى مجال العمل بحرفة الصيد، ويعتمدون عليها كمصدر دخل رئيسى، مشيدا بالخدمات التى تقدمها مؤسسة صناع الخير داخل المحافظة سواء فى مجال تطوير المنازل أو تنظيم القوافل الطبية، مقدما الشكر للقائمين على المؤسسة لجهودهم المبذولة فى مجال خدمة المجتمع القنائى.

وأضاف الداودى، أن المشروعات التى تنفذها مؤسسة صناع الخير ومبادرة حياة كريمة، ومنظمات المجتمع المدنى، تتسم بالاستدامة ولم تقتصر على رفع كفاءة المنازل فحسب، بل تشمل تنفيذ مشروع تكافليه للأسرة تضمن دخل ثابت يساعدها فى توفير احتياجاتها الأساسية من مستلزمات الحياة.

وقال حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا، أن مؤسسة صناع الخير للتنمية سبق لها ونفذت عدد كبير من الخدمات التنموية المستدامة داخل محافظة قنا لعل أبرزها تنظيم سلاسل قوافل عنيك فى عنينا للحد من مسببات العمى، استفاد منها أكثر من 30 ألف مواطن بالقرى الأكثر احتياجا، فضلا عن تنفيذ مبادرة لمصر أطفال مصر مستقبل مصر والتى من خلالها نجحت المؤسسة بالتعاون مع مؤسسة البنك التجارى الدولى فى إجراء أول مسح طبى شامل لطلاب مدارس مركزى الوقف وقوص، وكذا تنفذ كافة التدخلات الطبية المطلوبة من توزيع أدوية وإجراء عمليات جراحية وتوزيع نظارات طبية للأسر الأولى بالرعاية.