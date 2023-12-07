إقبال كثيف على حملة التحالف الوطنى للتبرع بالدم لأهالى غزة ببورسعيد

انطلقت قبل قليل، فعاليات حملة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للتبرع بالدم لصالح أهالي غزة بـ محافظة بورسعيد ، وذلك استكمالا للحملة التي تشهدها محافظات مصر علي مدار الثلاث اليومين الماضيين.

شهدت حملة التبرع بالدم اقبالاً كبيراً من الشباب الذين حرصوا علي المشاركة في الحملة والتبرع بالدم لصالح أهالي غزة، والتي تقام تحت إشراف بنك الدم الإقليمي في محافظة بورسعيد بإشراف من طاقم طبي ومعاون علي أعلي مستوي، ويتم قبل التبرع التأكد من الحالة العامة والصحية للمتبرع، وقياس ضغط الدم والعلامات الحيوية، واجراء التحاليل اللازمة، ضمانا لعدم حدوث مضاعفات للمتبرعين.

وحرص المهندس علي جبر عضو الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي ومنسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، علي أن يكون أول المتبرعين في الحملة، وذلك للتأكيد علي ضرورة المشاركة.

وأكد المهندس علي جبر، أن الحملة انطلقت قبل يومين علي مستوي محافظات مصر واليوم تنطلق فاعلياتها بـ محافظة بورسعيد، وأشاد بالإقبال الكبير الذي شهدته الحملة في ساعتها الأولي، مؤكدًا أن المستهدف من الحملة توفير أكبر عدد من أكياس الدم، مشيرا إلى أن الأقبال في الساعات الأولي يؤكد أن الحملة سوف تتجاوز المستهدف، مؤكدا أن هناك وعي كبير من الشباب وحرص من الجميع علي التفاعل مع رؤية الدولة للقضية الفلسطينية.