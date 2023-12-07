محافظ بنى سويف يناقش عددا من الملفات المهمة مع وزير الرى

التقى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف وزير الموارد المائية والرى الدكتور هانى سويلم فى مستهل زيارته لبنى سويف اليوم، والتى بدأها بتفقد مبنى ديوان عام مديرية الرى، وذلك ضمن برنامج جولات الوزير الميدانية للمحافظات، لمتابعة الموقف التنفيذى وسير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بقطاع الرى.

وكان فى استقبال الوزير والمحافظ كل من: وكيل الوزارة المهندس نصر بركات وعدد من قيادات المديرية ومديري الإدارات العامة ( توسع بني سويف، حماية النيل، التوجيه المائي) وغيرها من الإدارات والهيئات المركزية بالمديرية

وخلال اللقاء ناقش المحافظ مع الوزير عدداً من الملفات الحيوية والهامة، شملت متابعة الموقف التنفيذي لأعمال مشروع تأهيل ورفع كفاءة مخر سيل سنور، وبحيرات التهدئة والترسيب وأعمال الحماية من مخاطر السيول ، بجانب متابعة منظومة العمل بمديرية وأقسامها وإداراتها وهيكلها التنظيمي.

كما تم بحث واستعراض الموقف المالي والتنفيذي للخطة الاستثمارية للمشروعات المنفذة والجاري تنفيذها بالقطاع، في مجالات تأهيل المساقى وإنشاء وإحلال وتجديد الكباري على المجاري المائية وتطوير ورفع كفاءة المغذيات، وتوفير الاحتياجات المائية خلال فترة السدة الشتوية، وتنفيذ أنظمة الري الحديث وخطة العمل في مواجهة التعديات.