محافظ بنى سويف يشهد ختام مبادرة "يوم مع أسرتى" فى اللجنة الانتخابية

شهد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، الحفل الختامى لمبادرة "يوم مع أسرتى فى اللجنة الانتخابية" التى نفذتها مديرية التربية والتعليم، بهدف زيادة وعى الطلاب بأهمية المشاركة السياسية، وتعزيز وتشجيع أولياء الأمور للمشاركة فى الاستحقاقات الدستورية ونشر الثقافة والوعى بأهمية المشاركة فى العملية الانتخابية، تزامنًا مع الاستعداد لعقد الانتخابات الرئاسية 2024، المقرر ة بداية من الأحد المقبل.

حضر ختام المبادرة، التى أقيمت بمدرسة الشروق التجريبية، كل من :"بلال حبش" نائب المحافظ، محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور هانى رجائى وكيل المديرية، محمد رمضان مدير عام التعليم العام، الدكتور ربيع محمد مدير عام الشؤون التنفيذية، رمضان رجب مدير الشؤون القانونية، عادل جابر موجه عام التربية الاجتماعية، هانى الجويلى رئيس مدينة بنى سويف، أحمد عزت مدير إدارة تعليم بنى سويف، ومديرى ووكلاء إدارات التعليم

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطنى، ثم كلمة لوكيل الوزارة، استعرض خلالها فكرة وأهداف ومراحل المبادرة، التى أشرف على تنفيذها التوجيه الاجتماعى، للتوعية بأهمية المشاركة فى العملية الانتخابية، واستهدفت 845 ألف طالباُ وطالبة بمختلف مراحل التعليم، حيث ركزت الميادرة على زيادة وعى الطلاب بالمشاركة السياسية وتشجيع أولياء أمورهم للمشاركة فى العملية الانتخابية، وذلك فى إطار خطة الإدارة العامة للتربية الاجتماعية للعام الدراسى 2023/2024، تحت شعار"دعم الوعى وبث الفكر وغرس القيم الإنسانية للحفاظ على الهوية المصرية"

تضمن الحفل الختامى عرض الأعمال الفائزة التى شارك بها االطلاب بمختلف المراحل وبلغت 14 عملًا متنوعًا من إجمالى 310 أعمال بواقع 80 عملا فنيا، و30 عملا بحثيا، و200 مسرحية وأعمال تفاعلية، حيث شملت مرحلة رياض الأطفال عمل مسرح عرائس يوضح بشكل مُبسط العملية الانتخابية، فيما اشتملت مرحلة الابتدائى مسابقات فنية من خلال قيام الطلاب بتنفيذ رسومات ولوحات فنية عن عملية التصويت، فى حين شارك طلاب الإعدادية فى مسابقات بحثية عن الانتخابات، بينما تضمنت مشاركة طلاب الثانوى العام والفنى عمل مسرح تفاعلى وإعداد مُجسمات، بجانب عرض تجربة لإحدى الأمهات عن صدى وتأثير المبادرة فى سلوك طفلها التلميذ الصغير وزيادة وعيه بأهمية المشاركة ورغبته فى الانتخاب على الرغم من عدم أحقيته لصغر سنه، فضلا عن كلمة لأمين اتحاد طلاب بنى سويف، تضمنت الإشارة إلى مخرجات المبادرة فى إعداد سفراء المواطنة الصالحة لزيادة الوعى بالعملية الانتخابية

من جهته أثنى المحافظ على المبادرة والتى حققت أهدافها فى زيادة وعى الطلاب بمفهوم الانتخابات وطرق إجرائها ومحاكاتهم للعملية الانتخابية وتجسيدهم لمراحل وخطوات التصويت والاقتراع، فضلا عن أثرها فى تغيير سلوك أولياء الأمور واقتناعهم بأهمية المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية، مشيرًا إلى ثقته فى وعى المواطنين وحرصهم على المشاركة فى الانتخابات التى تختلف عن ما سبقها من انتخابات بسبب الظروف الدولية والتحديات الداخلية، منوها عن الاستعدادت الجارى تنفيذها وتوفير كافة التيسيرات اللازمة لخروج العملية الانتخابية ا بالشكل الأمثل، مؤكدا على اقتصار دور الجهاز التنفيذى على الجانب التنظيمى والإدارى، وأن لكل مواطن مطلق الحرية فى اختياراته.