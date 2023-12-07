مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء يستعد لانتخابات الرئاسة بالمدينة وكافة القرى

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء الجاهزية للانتخابات الرئاسية يوم 10-11-12 الموافق أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، ويوجد بمركز الحسنة والقسيمة، 2 دائرة انتخابية بإجمالى 16482 صوتا انتخابيا يدلون بأصواتهم فى 3 مقرات انتخابية.

قال سعد بغدادى رئيس مركز ومدينة الحسنة، إنه تم عقد لقاء بقرية المقضبة بديوان الشيخ محمد أبو جهامة بحضور مشايخ وعواقل القبائل ترابين الاحوات والحويطات والفوايد، للإعداد والتجهيز لخروج المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة يوم 10-11-12 الموافق أيام الأحد والإثنين والثلاثاء القادمين والعمل بشكل متواصل لاستكمال الاستعدادات اللوجيستية والترتيبات الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.



أضاف أنه تمت دعوة المواطنين للمشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى، مؤكدا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية.



أضاف أنه عقد مجلس التنفيذى لمجلس مدينة الحسنة اجتماعا تمهيديا لمراجعة كافة التجهيزات للانتخابات الرئاسية القادمة ورفع درجة التأهب والجاهزية بكافة المقرات الانتخابية، وتم مراجع تجهيز المدارس كمقار للجان انتخابات الرئاسة 2024 والتأكد من صيانة هذه المدارس لتظهر بالشكل اللائق، وتأكيد حضور وانتظام جميع المعلمين وجميع الموظفين خلال فترة انعقاد الانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، والتأكيد على النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولا بأول بالشوارع العامة وتوفير اللوحات الإرشادية الخاصة باللجان الانتخابية وتهيئة الأجواء العامة ورفع كفاءة الإنارة وإزالة كافة التعديات والإشغالات بمحيط اللجان.



كما تمت مراجعة خطط المرور الدورى على جميع اللجان والمقار الانتخابية والتأكد من مدى جاهزيتها وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين فى الإدلاء بأصواتهم، وتشكيل غرف عمليات لمتابعة العملية الانتخابية ووضع خطة للطوارئ وتوفير أطقم نوبتجيات للتعامل الفورى فى حالة حدوث طوارئ، وتوجيه شركة مياه الشرب والصرف الصحى باتخاذ كافة التدابير اللازمة والوقوف على الحالة الفنية لجميع خطوط وشبكات المياه والصرف الصحى والمتابعة اليومية لعدم انقطاع المياه بكافة المقرات الانتخابية والتأكيد على توفير فرق عمل فنية لمعالجة أية أعطال.